“Non siamo ancora a “contagi zero”. Attività ordinaria deve ripartire, ma non smantelliamo rete Covid”

“Siamo in una situazione calante per quanto riguarda l’epidemia, ma non di contagi zero. Il virus è ancora presente e le prossime settimane saranno molto importanti: stiamo vivendo oggi quello che è successo 15 giorni fa e vivremo fra 15 giorni quello che sta succedendo oggi”.

E’ un forte invito alla prudenza e al rispetto delle raccomandazioni quello lanciato dal direttore generale dell’Ausl Piacenza Luca Baldino, che in un video messaggio pubblicato su Facebook ha voluto fare il punto sulla situazione dell’emergenza covid, raccontando come la sanità piacentina si stia preparando per riattivare alcuni servizi, con un’attenzione imprescindibile alla sicurezza di utenti e operatori e dando la priorità a ciò che è più urgente.

I NUMERI DELL’EMERGENZA – Sono i numeri a dare l’idea del peso sopportato dalle strutture sanitarie della nostra provincia: “Nelle prime due settimane di marzo – racconta Baldino – siamo arrivati ad avere picchi di 140 accessi giornalieri al pronto soccorso, in veloce calo a partire dal 16 marzo fino alla situazione odierna, in cui registriamo una decina di accessi al giorno per covid”. 717 il picco dei pazienti ricoverati contemporaneamente, arrivati oggi a 311, “anche se la curva scende più lentamente perché questa è una malattia che richiede tempo per la guarigione”. “Siamo arrivati ad avere 152 pazienti in terapia intensiva, oggi sono 61 – aggiunge -. Abbiamo triplicato i posti disponibili portandoli a 45, ma che non sarebbero stati sufficienti se non avessimo potuto contare sulla rete di terapia intensiva della regione”. Una data importante è quella del 26 aprile, quando anche a Piacenza il numero dei guariti ha superato quelli con patologia in corso.

TAMPONI – Sulla crescita dei casi positivi registrato nell’ultimo periodo Baldino ha spiegato che il dato è dovuto all’aumento di tamponi, passati da 1900 a 5500 in una settimana: “Il numero è dei positivi è aumentato, ma la percentuale rispetto al numero dei tamponi risulta comunque in discesa. Nell’ultima settimana, poi, il numero dei test è calato perché sono arrivate meno segnalazioni di casi sospetti, anche se continuiamo a monitorare con grande attenzione la situazione e i pazienti delle Cra. Piacenza sta vivendo una riduzione della pandemia paragonabile a quella del nord Italia, ma anche oggi si trovano diversi casi positivi al giorno e non siamo a zero. Dobbiamo rispettare in maniera ferrea le raccomandazioni, evitare contatti ravvicinati, indossare la mascherina quando è necessario, lavarsi spesso le mani: sono pochi gesti che riducono sensibilmente il rischio del contagio. Dobbiamo poi essere attenti all’insorgere di sintomi, in particolare la febbre, e avvisare prontamente il medico di medicina generale”.

IL VIDEO

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS – Sulle azioni messe in campo dall’Ausl per contrastare la diffusione del virus, Baldino ha parlato di “sorveglianza sanitaria estesa a tutto il territorio, che richiede anche la collaborazione dei cittadini, attraverso la rete dei medici di medicina generale, le Unità Speciali di Continuità Assitenziale (Usca) e il Dipartimento di prevenzione”. “E’ necessario – sottolinea – cercare di identificare nel più breve tempo possibile il più alto numero di casi positivi, possibilmente tutti, isolarli e, se necessario, curarli. Di essenziale importanza è poi la rete di allerta negli ospedali e nelle Cra per identificare eventuali casi positivi e il poter fare quanti più tamponi possibile: dai prossimi giorni, anche grazie alla Regione, partiremo poi con lo screening sierologico che coinvolgerà complessivamente 60mila persone. Un monitoraggio costante degli indicatori sullo stato del contagio ci consentirà di avere in tempo reale i dati sull’andamento della situazione”.

LA RIPARTENZA – “Siamo pronti ad affrontare, anche se speriamo di no, eventuali altre ondate di contagio – ha aggiunto il direttore generale Ausl parlando del futuro -: stiamo affrontando lavori infrastrutturali per far sì che la dotazione di posti letto in terapia intensiva rimanga triplicata, anzi se possibile con qualche letto più; siamo pronti a riattivare i reparti Covid alla massima capacità, continueremo nel potenziamento delle attività territoriali, per essere sempre più capaci di gestire e intercettare a domicilio i pazienti ,e manterremo almeno fino alla fine dell’anno le centinaia persone assunte per far fronte all’emergenza. L’obiettivo che ci stiamo dando e quello di essere pronti ad affrontare una nuova emergenza, mantenendo allo stesso tempo il più possibile inalterata l’attività ordinaria”. Proprio la ripresa della normale attività sanitaria è uno degli obiettivi a brevissimo termine: “In questi due mesi buona parte si è sostanzialmente interrotta, l’obiettivo è di riuscire a ripristinarla il più velocemente possibile, ma in sicurezza: non sarà più immaginabile che all’interno del nostro punto prelievi si concentrino 400 persone in una mattina. Stiamo ripensando l’intera struttura dell’offerta sanitaria e vogliamo riaprire il prima possibile le attività più urgenti. Avremo comunque grande attenzione, non bisogna avere fretta di smantellare la rete Covid costruita, dovremo andare avanti con molta cautela”.

La conclusione è un appello ai cittadini nella delicata Fase 2 dell’emergenza: “Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo scelto di riaprire vivendo una situazione di rischio, ma con i dovuti comportamenti il rischio può essere notevolmente abbassato”.