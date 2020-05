Nuovo ospedale, Fratelli d’Italia “Cosa sarà dell’attuale struttura?”

“Salutiamo con favore l’accelerazione impressa dall’Amministrazione per addivenire alla realizzazione del nuovo ospedale, ma chiediamo con forza che venga disegnato il futuro dell’attuale struttura di Via Taverna”. E’ l’appello del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia a Palazzo Mercanti.

“Già nel gennaio del 2017 – rimarcano gli esponenti del movimento politico di Giorgia Meloni – il Consiglio Comunale aveva approvato un ordine del giorno impegnando l’allora sindaco al fine di dare vita ad un percorso partecipato con il quale individuare il futuro urbanistico-edilizio del Guglielmo da Saliceto”. Per i consiglieri di Fratelli d’Italia la questione “riveste carattere di necessità ed urgenza, non essendovi al momento traccia del detto percorso di individuazione di una destinazione che possa valorizzare tanto la struttura così come il tessuto economico e residenziale attivo nell’area dell’attuale nosocomio”.

“Sul futuro dell’ospedale – affermano i rappresentanti di Fratelli d’Italia – pende anche la normativa introdotta dalla nuova legge regionale urbanistica e, quindi, appare utile avere le idee chiare, e per tempo, sullo sviluppo urbanistico ed edilizio del compendio che ospita l’attuale ospedale. Se fino ad oggi si sono avanzate al riguardo soltanto ipotesi, l’avvio della classificazione urbanistica dell’area su cui realizzare il nuovo ospedale e la dichiarata volontà di accelerare i tempi della sua realizzazione richiedono che il futuro del Guglielmo da Saliceto si accompagni alla conclusione dell’iter amministrativo che riguarda la realizzazione della nuova struttura. E’ una questione di rispetto anche nei confronti dei piacentini con i quali, è bene ricordarlo, ci siamo impegnati in merito durante la campagna elettorale del 2017”.