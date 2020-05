Nuovo ospedale, dopo l’ok della maggioranza in commissione oggi pomeriggio il consiglio comunale di Piacenza è chiamato ad esprimersi in merito all’adozione della variante al Psc.

Un passaggio tecnico che sancisce il via libera operativo al progetto che consentirà alla nostra città, ha ricordato nei giorni scorsi il sindaco Patrizia Barbieri, di avere il primo ospedale post Covid d’Europa. Le relazioni dei tecnici non hanno fatto emergere, rispetto all’area scelta per la realizzazione in zona Farnesiana vicino al carcere, criticità tali da auspicare una scelta diversa da parte dell’amministrazione. In commissione, la delibera ha avuto il via libera con il voto favorevole della maggioranza, mentre la minoranza si riserverà di approfondire il tema in consiglio comunale, che si riunirà l’11 aprile. Non hanno partecipato al voto Massimo Trespidi (Liberi), Andrea Pugni (M5S), Roberto Colla (Pc Più), Gianluca Bariola (Pc del Futuro); contrario Luigi Rabuffi (Pc in Comune), astenuto Christian Fiazza (Pd).

Il sindaco Barbieri ha più volte espresso, nei giorni scorsi, l’intenzione di accelerare sul progetto, che dovrà tenere conto delle esigenze emerse durante l’emergenza: di questo si parlerà approfonditamente durante due sedute della conferenza socio sanitaria. La prima, in programma mercoledì, vedrà la presentazione da parte di Ausl della riorganizzazione – temporanea – dei propri servizi, mentre la seconda si terrà in data da concordare, con l’illustrazione degli investimenti che la Regione intende fare a Piacenza. La minoranza, invece, durante la commissione, ha sottolineato i tempi lunghi che la pratica sta richiedendo e Massimo Trespidi (Liberi) ha auspicato un’audizione dell’assessore regionale Raffaele Donini e del direttore Ausl, Luca Baldino, in merito alla gestione dell’epidemia a Piacenza.

Continua invece la mobilitazione contro la realizzazione dell’ospedale: consegnate in Comune 700 firme di cittadini che chiedono invece un’implementazione della medicina territoriale.