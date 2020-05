“Oltre il virus”, i Lions a fianco di Emporio Solidale e Caritas per le famiglie in difficoltà

Si chiama “Oltre il virus” la raccolta fondi pro-famiglie bisognose che i Lions Club Piacentini hanno lanciato dalla cittadella della solidarietà di via Primo Maggio per dar man forte all’opera che Caritas ed Emporio Solidale in aiuto alle persone le cui difficoltà economiche si sono ulteriormente aggravate per l’emergenza-Covid.

Non potendo organizzare iniziative benefiche tradizionali – momenti conviviali, cene, concerti, spettacoli – hanno scelto la soluzione-web che consente a chiunque abbia un computer di poter fare una donazione attraverso Internet, collegandosi con la piattaforma Rete del Dono, link https://www.retedeldono.it/it/progetti/lions-club-rivalta/oltreilvirus-con-lions-e-leo-piacentini: le somme raccolte saranno destinate mensilmente all’acquisto di generi alimentari, acquisto mirato ai bisogni che via via emergeranno. Al lancio della campagna “Oltre il virus” erano presenti la presidente del Lions Club Piacenza Ducale, Monica Fendi, il presidente del Lions Club Rivalta Valli di Trebbia e Luretta con il past president Fabio Leggi. Ad accoglierli con i volontari al lavoro tra gli scaffali, in magazzino e all’accoglienza, la presidente dell’associazione “Emporio Solidale Piacenza”, Laura Bocciarelli.

La raccolta proseguirà sino a fine gennaio 2020. Obiettivo: raggiungere i 10mila euro. Partecipano all’iniziativa: Leo Club Borgo di Rivalta e di Piacenza, Lions Club Bettola Val Nure, Lions Club Castelsangiovanni, Lions Club Piacenza Ducale, Lions Club Piacenza Sant’Antonino, Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luretta, Lions Club Val D’Arda.