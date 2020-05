Otto Camminate sopra Bettola, tra storia, misteri e tanto verde: ecco la nuova guida

Una nuova Guida Marsupio che parla delle valli piacentine, nata dalla collaborazione tra la la casa editrice Edizioni Officine Gutenberg e Trail Valley, sta per arrivare nelle edicole e in libreria.

Si chiama “Itinerari Bettolesi” e rappresenta la nuova serie di Camminate tracciate da Achille Menzani. Otto Camminate Piacentine nuove di zecca, segnalate e segnate da Trail Valley, che faranno scoprire la zona sopra Bettola. Una parte della Val Nure ricca di verde e relax e che si intreccia con la storia del territorio e anche posti che hanno il sapore del mistero.

I luoghi degli Itinerari Bettolesi – Gli Itinerari Bettolesi rappresentano il quarto numero delle Guide Marsupio (Bassa Val Trebbia, Media Val Trebbia, Sentiero del Tidone) e come sempre propongono camminate per esperti, ma anche per chi vuole passare una giornata diversa a due passi dalla città. In particolare questa nuova Guida Marsupio si concentra sulla media Val Nure, dal salto del lupo all’arsenale segreto, dall’albero delle streghe agli dei dimenticati, fino a toccare “le tracce dell’Impero”: 8 percorsi da esplorare a piedi, nella natura, con l’indovinato format del readbook e tutte le indicazioni per i camminatori e gli escursionisti, anche quelli meno esperti, delle valli piacentine.

Una nuova collaborazione: Edizioni Officine Gutenberg e Trail Valley – Le nuove Camminate Piacentine rappresentano anche l’unione di due realtà che fanno del legame con il territorio un loro punto di forza: Officine Gutenberg e Trail Valley. Da un lato troviamo la casa editrice piacentina che da sempre, già a partire dalla prima edizione delle Camminate Piacentine risalente ormai al 2013, ha dato ampio spazio al turismo “lento” nelle sue edizioni, dall’altro Trail Valley, che rappresenta un progetto nato e cresciuto con l’obiettivo di promuovere lo sport outdoor nelle valli piacentine.

Quest’ultima rappresenta una piattaforma che si divide in 4 voci: mountain bike, trail running, arrampicata, kayak, con il focus su un nuovo modo di vivere il relax, uscendo da stereotipi comuni e abitudini consolidate. Un progetto che si intreccia con un territorio, quello delle valli piacentine che, se scoperto, sa offrire una lunga serie di opportunità. Per questo Trail Valley ha creato una rete che passa dalle attività, ai posti dove dormire e mangiare, fino a chi può dare un supporto tecnico. Da oggi all’interno di questa proposta ci sono anche le Camminate Piacentine – Itinerari Bettolesi.

Un progetto più ampio: Comprensorio Alta Val Nure – All’interno di questa ottica di turismo nuovo, sostenibile, e in mezzo alla natura, si incastra il progetto più grande del Comprensorio Alta Val Nure: una grande rete sentieristica di oltre 560 Km che si snoda tra i comuni di Bettola, Farini, Ponte dell’Olio e Ferriere, in cui, come da tradizione, di Trail Valley, punta ad unire lo sport a tutti quei servizi indispensabili per una vacanza o qualche giorno di relax.

Le nuove Camminate Piacentine – Itinerari Bettolesi, come tutte le altre Guide Marsupio, saranno acquistabili nelle librerie e nelle edicole di Piacenza e già in alcuni punti vendita della Val Nure nei prossimi giorni. Oltre a questo, si possono trovare anche on line sui sito di Edizioni Officine Gutenberg e Print Different.