Papa Francesco telefona a Elena, la sorella di don Paolo Camminati stroncato dal coronavirus.

A darne notizia è la stessa Elena Camminati, con un post su Facebook.

“La telefonata è arrivata oggi verso l’una, sul mio cellulare. All’inizio ero sospettosa anche un po’ scocciata, perché compariva sul display “numero sconosciuto”. Poi ho riconosciuto la voce, era papa Francesco” ci ha spiegato Elena.

“Conosceva la storia di mio fratello, don Paolo, e ha voluto esprimere la sua vicinanza a me e soprattutto a mia madre per la sua scomparsa. E’ un dolore acuto – dice – che persiste, ma che in questo modo ha ricevuto una consolazione, un balsamo. Ho ascoltato papa Francesco con molta emozione, le sue parole e il suo tono di voce sono state come un abbraccio, per me”.