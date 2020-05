Patto per la ricostruzione, Bonaccini a Piacenza

Il presidente Stefano Bonaccini in visita nelle province più colpite dal coronavirus, oggi a Rimini e domani a Piacenza per incontrare sindaci e amministratori locali.

La Regione infatti, come già anticipato, intende varare un piano straordinario di investimenti per l’intera provincia.

Bonaccini sarà a Piacenza, in Provincia, dove incontrerà la presidente e sindaco Patrizia Barbieri e poi parlerà agli amministratori in video conferenza.

“Opere pubbliche e semplificazione, partiamo dalle aree più colpite per far ripartire insieme l’Emilia-Romagna” ha detto il presidente.

Prende il via dalle due aree più colpite dal coronavirus il percorso che toccherà ogni provincia per la definizione di patti territoriali per far ripartire crescita sostenibile e occupazione attraverso gli investimenti, salvaguardando il tessuto socioeconomico regionale e delle comunità locali.

“Serve che ogni provincia selezioni con noi gli interventi strategici e che ogni amministrazione comunale verifichi tutti i progetti possibili e il loro stato di avanzamento, per poterli portare avanti tutti insieme, accelerando al massimo ogni procedura” ha detto Bonaccini.