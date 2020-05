Incidente nella serata di sabato a Gragnano Trebbiense: vettura esce di strada e finisce a ruote all’aria nel canale.

E’ accaduto poco dopo le 20 e 30 lungo la strada che da Gragnanino conduce a Gragnano, proprio all’ingresso del paese.

Foto 2 di 2



L’auto, condotta da un giovane, era diretta in paese quando ha sbandato ed è uscita di carreggiata, finendo la corsa nel canale dopo essersi ribaltata.

Non vi sono altre auto coinvolte: sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’auto medica e l’ambulanza della Croce Bianca. Più due squadre dei vigili del fuoco.

Che subito hanno operato per estrarre il ferito dal portellone posteriore dell’auto completamente ribaltata. Allertato anche l’elisoccorso notturno da Bologna, ma non è stato necessario il suo intervento.

L’uomo è stato così preso in carico dai sanitari, le sue condizioni sono gravi ma non versa in pericolo di vita.

I rilievi sono a cura dei carabinieri.

IN AGGIORNAMENTO