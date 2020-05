Piacenza, anche Franzini saluta dopo cinque anni. Il club “Ha onorato i nostri colori”

Si chiude dopo quasi cinque stagioni l’avventura sulla panchina del Piacenza per Arnaldo Franzini.

Il tecnico e il club biancorosso hanno raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto al termine della stagione sportiva 2019/20, che testimonia ancor di più come in casa Piacenza sia in atto una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Alla guida della squadra dal 2015, Franzini ha subito ottenuto la promozione dalla Serie D alla C, centrando sempre i playoff nelle tre stagioni successive fino alla beffa dell’ultimo campionato, con la promozione in B sfumata per due volte all’ultimo respiro.

“I ricordi sono tanti, immensi ed emozionanti – si legge in un comunicato stampa diffuso dal Piacenza Calcio -, dalla promozione in Serie D con il record dei punti, ai derby vinti in Serie C, al sogno della Serie B sfiorata lo scorso anno. I Presidenti Marco e Stefano Gatti, il Vice Presidente Roberto Pighi, il DG Marco Scianó e tutta la società ringraziano Mister Arnaldo Franzini per la professionalità e dedizione di questi anni, per l’amicizia e per aver onorato i nostri colori, sperando che in un prossimo futuro i nostri destini tornino ad abbracciarsi”.

Le ultime voci di mercato danno Franzini in direzione Modena, dove ritroverebbe il ds Luca Matteassi che a sua volta ha salutato i colori biancorossi.