Piacenza più verde con la piantumazione di 80 alberi

Piacenza più verde con la piantumazione di circa 80 alberi.

Via libera a un intervento straordinario di messa a dimora di 79 alberature, divise tra diverse zone della città. L’opera, che ha un ammontare complessivo di 67 mila euro, è stata finanziata grazie ai fondi di compensazione ambientale legati all’ex centrale di Caorso. Una volta affidato l’appalto, i lavori dovranno essere terminati entro la fine dell’anno. Gli interventi riguarderanno la sostituzione di piante in senescenza e nuove piantumazioni in aree a verde, scuole e viali alberati. In particolare: in viale Pubblico Passeggio troveranno “casa” 16 piante, altre 4 in via Palmerio, 8 in via Podestà (Loc. San Bonico), 37 in via Macellari (Loc. Baia del Re) e in via Morenghi ne saranno posizionate 14.

Secondo la relazione tecnica, “Le piante rivestono un ruolo di imprescindibile importanza nelle nostre città, strumenti utili al contrasto del fenomeno che più minaccia la società odierna, il “Global Warning”. Tra i benefici più significativi ritroviamo la rigenerazione atmosferica, effetto frangivento, ombreggiamento degli edifici oltre tutti gli effetti positivi sulla salute e sul nostro umore. Il presente progetto prevede la sostituzione delle piante in senescenza, piante ammalorate e piante recentemente abbattute. L’intervento si articola principalmente in rimozione della ceppaia e messa a dimora di piante arboree. I lavori di piantumazione mirano ad intensificare e migliorare il patrimonio e lo stato di decoro del verde urbano presente sul territorio comunale, riqualificando aree verdi e viali alberati, garantendo elevati standard qualitativi per i fruitori”.