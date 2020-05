Piacenza, rescinde anche Della Latta “Lascio un gruppo di amici, vi auguro il meglio”

Il Piacenza perde un’altra pedina importante: dopo Pergreffi, Milesi e Cattaneo, anche Simone Della Latta ha rescisso il contratto con il club biancorosso che sta lavorando per rendere quanto il più possibile sostenibile dal punto di vista economico la prossima stagione.

“Purtroppo nella vita arriva un momento in cui bisogna separarsi e trovare le parole non è mai facile per descrivere i sentimenti che si provano – ha scritto Della Latta sui propri profili social -. Tre stagioni intense soprattutto per un ragazzo che vive l’emozioni in maniera passionale, in maniera profonda. Me ne vado con un rimpianto che porterò dentro ancora per tanto tempo, che ogni volta che non riesco a prendere sonno mi tortura. Il fatto di non essere riusciti a completare la stagione con la promozione però, non potrà cancellare lo splendido percorso che è iniziato nell’agosto 2017. Momenti straordinari sia come singolo che come collettivo: da quel gol contro la Carrarese, alle continue rimonte allo scadere del tempo, all’empatia che si era creata con la città che aveva portato nuovamente più di dodicimila persone allo stadio”.

“Non lascio semplicemente una società, ma lascio un gruppo di amici con cui si è creato un legame indissolubile che è andato ben oltre il calcio e che coltiverò sicuramente al di fuori di esso. Sembrano frasi fatte, ma credetemi non è così! Chiedo scusa perché non potrò ringraziare tutti come si meritano, ma le circostanze non lo permettono. Avrei preferito salutarvi in un Garilli gremito dopo una vittoria all’ultimo secondo, che diciamolo… erano la specialità della casa. Ringrazio la società e la città, ma soprattutto i miei compagni e lo staff. Questi addii nel calcio sono all’ordine del giorno, ma era doveroso ricordare e ringraziare le persone che mi hanno circondato in questo triennio. Vi auguro il meglio”.

Dopo l’addio di Luca Matteassi, si attende ora l’annuncio del nuovo direttore sportivo con tutte le voci che portano a Simone Di Battista, attuale ds del Fiorenzuola. Resta poi sul tavolo la questione allenatore: in settimana è previsto l’incontro con Arnaldo Franzini, nel corso del quale si capirà se le strade tra il tecnico e il club sono destinate, o meno, a separarsi.