Inizio di settimana con il maltempo nel piacentino, per il transito di un’intensa perturbazione che lunedì 11 maggio porterà piogge e rovesci che interesseranno buona parte dell’Emilia Romagna.

Nella nostra provincia le precipitazioni saranno più intense sui rilievi, deboli invece in pianura. Giornata instabile anche quella di martedì 12 maggio, con nuvolosità variabile e possibili piogge in particolare sui rilievi e nelle prima parte della giornata. Le temperature in pianura saranno comprese tra i 12 e i 24 gradi. Anche nel giorni successivi – fa sapere Arpae – la persistenza di correnti sud-occidentali manterrà sul territorio regionale condizioni di variabilità con alternanza di annuvolamenti e schiarite associata a piogge sparse più probabili sul settore occidentale della regione. Temperature in flessione nella giornata di mercoledì poi in successiva lieve ripresa.