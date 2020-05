Polizia Locale, nei giorni scorsi la sanificazione della sede in via Rogerio

Si è svolta nei giorni scorsi la sanificazione della sede della Polizia Locale di via Rogerio, grazie all’intervento realizzato dalla start up con base operativa a Piacenza e sede a Milano, ReAir (fondata da Nicola Parenti in società con altri imprenditori e presieduta da Raffaella Moro), in collaborazione con Cor srl e TRS Ecologia, che ha inteso offrire gratuitamente questo servizio al Comune di Piacenza.

“Ringrazio di cuore ReAir e i suoi responsabili per la sensibilità dimostrata e per questo gesto di grande generosità nei confronti della nostra città, in un momento di profonda difficoltà ed emergenza – evidenzia il sindaco Patrizia Barbieri –. Questo intervento, realizzato in collaborazione con Cor Srl e TRS Ecologia, ci permetterà di garantire, senza oneri, la massima attenzione alla tutela della salute degli agenti e del personale della Polizia Locale. Per l’Amministrazione comunale è fondamentale poter contare sulla collaborazione di aziende che si impegnano per la collettività e sanno valorizzare il proprio legame con il territorio. Rinnovo quindi l’attestazione di stima e di gratitudine, consapevole di quanto sia importante la sensibilità e l’attenzione sociale di una realtà imprenditoriale nuova ma molto dinamica che, auspico, potrà essere di esempio per tante altre”.

Come informa l’amministrazione, il procedimento di sanificazione utilizzato – basato su tecnologie all’avanguardia sviluppate da ReAir, applicate con il contributo di Cor srl e TRS Ecologia e che si pongono come obiettivo la tutela dell’ambiente e l’abbattimento degli inquinanti organici nell’aria – poggia principio della Fotocatalisi, un processo naturale di degradazione ossidativa delle sostanze inquinanti e microbiotiche diffuse nell’ambiente, attivato grazie all’azione combinata della luce solare o artificiale e dell’aria. Tale soluzione tecnologica consente di ottenere una riduzione drastica degli inquinanti tossici, l’autopulizia delle superfici e l’eliminazione dei cattivi odori, la decomposizione di microrganismi nocivi quali microbi e batteri.