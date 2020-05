Posso andare a pesca? Quali sport sono consentiti? Tutte le risposte ai dubbi nelle Faq della Regione

Posso andare a pesca? Posso andare per funghi? Posso fermarmi a dormire dalla mia compagna? Le piscine sono aperte?

Sono alcune delle domande a cui danno una risposta le Faq (frequently asked questions) pubblicate dalla Regione Emilia Romagna a proposito dell’ordinanza in vigore che ha allentato alcune restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus. Una carrellata di quesiti che chiariscono un bel po’ di dubbi legati agli spostamenti, all’attività motoria e sportiva, all’incontro coi congiunti. La Regione ribadisce che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Gli spostamenti per situazioni di necessità (come fare la spesa) sono consentiti in ambito regionale in forma individuale o insieme a persone conviventi.

È consentito, in forma individuale o insieme a persone conviventi, spostarsi in ambito regionale per incontrare “congiunti”, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Il Governo ha chiarito che per “congiunti” si intendono i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). È vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ogni tipo di spostamento deve essere giustificato con l’apposita autocertificazione.

Ecco le risposte alle Faq.

SPESA, ASPORTO, SPOSTAMENTI PER NECESSITÀ

Per “spostamento per necessità” si intende il viaggio per raggiungere qualsiasi esercizio commerciale o servizio aperto?

Sì, purché all’interno del territorio regionale.

Posso andare a fare la spesa in un Comune diverso dal mio? Posso ordinare l’asporto in altro comune?

Sì.

Si può andare all’autolavaggio?

Sì, da sempre: gli autolavaggi sono aperti da codice Ateco.

Se non si è residenti nè domiciliati ufficialmente, si può autodichiarare di vivere in un certo luogo?

Sì, purchè si sia in grado di dimostrarlo se richiesto in sede di verifica e/o controllo (documenti, utenze, ecc…).

VISITA AI CONGIUNTI

Posso fare visita ai miei genitori anche se abitano in un’altra provincia dell’Emilia-Romagna?

Sì, gli spostamenti per fare visita ai congiunti sono consentiti in tutto il territorio regionale.

Posso fare visita ai miei genitori insieme a mia moglie / marito e ai nostri figli?

Sì.

Se la mia compagna/o vive in altra città dell’Emilia-Romagna, posso andare da lei/lui e fermarmi a dormire?

Sì.

Se faccio visita a un congiunto che vive in altra città dell’Emilia-Romagna, posso fermarmi a dormire?

Sì, per il tempo strettamente necessario alla visita.

I nonni, che vivono fuori dall’Emilia-Romagna, possono raggiungerci per badare ai bambini mentre noi rientriamo al lavoro?

No.

Possiamo portare i bambini dai nonni che vivono fuori dall’Emilia-Romagna e rientrare a casa?

No.

PENDOLARI

Lavoro in una città dell’Emilia-Romagna, dove ho un alloggio di servizio, ma risiedo fuori regione: posso tornare a casa nel fine settimana?

Sì.

SECONDE CASE

La mia famiglia e io possiamo spostarci nella nostra seconda casa, sempre in Emilia-Romagna, per tutta l’estate?

No, non è ancora possibile. Le seconde case possono essere raggiunte solo in giornata, individualmente o con i familiari conviventi, per sole motivazioni di manutenzione ed esclusivamente nel territorio regionale.

Marito e moglie possono andare insieme nella seconda casa per manutenzione e tornare in serata?

Sì, restando entro i confini della regione.

Si può fare manutenzione alle seconde case per conto di parenti anziani, con delega?

Non da soli, per conto o su delega del parente anziano. Sì, se il parente anziano è un familiare convivente e può quindi essere presente e accompagnare colui che fa la manutenzione.

BABY SITTER

Lo spostamento della baby sitter che viene a casa a badare ai bambini è consentito? Anche se non ha un regolare contratto, ma è un’amica / conoscente?

No, in assenza di un regolare contratto. Più in generale, val la pena ricordare che non è consentito rapporto di lavoro senza regolare contratto. Gli spostamenti per lavoro sono invece consentiti (sempre in presenza di un regolare contratto).

ATTIVITÀ MOTORIA, SPORT

I minorenni possono svolgere attività motoria solo in presenza di un maggiorenne accompagnatore?

No, l’art. 1 lett. f del dpcm del 26 aprile 2020 e l’ordinanza regionale del 30 aprile consentono, in deroga all’obbligo di svolgimento individuale delle attività motorie e sportive, che il minore possa svolgere tali attività anche in forma non individuale con un accompagnatore maggiorenne ma non dispongono che tale accompagnamento sia sempre ed in ogni caso necessario.

Si possono raccogliere i tartufi?

Sì, si possono raccogliere i tartufi per autoconsumo. Gli spostamenti necessari per lo svolgimento di tale attività potranno essere esclusivamente individuali con l’obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale limitandosi al solo territorio regionale. Inoltre, occorre anche in questo caso mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno due metri. La raccolta di funghi ipogei può essere ricondotte alle attività consentite al punto 8 dell’ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Si può andare a pescare?

Sì, si può andare a pescare. La mobilità per la pratica della pesca sportiva deve limitarsi al solo territorio regionale, la pesca deve avvenire in forma individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. Rimane interdetto l’accesso alle spiagge, agli arenili e alla battigia. Con l’ordinanza n. 74 del 30 aprile scorso, il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha formalizzato la riapertura della pesca sportiva nelle acque interne della nostra Regione. Il provvedimento chiarisce in maniera esplicita quanto già previsto dal Dpcm del 26 aprile che autorizzava lo svolgimento di attività sportive e motorie. Dal 7 maggio ai sensi del punto 3 dell’ordinanza n. 75 del 6 maggio scorso è consentita la pesca anche all’interno di strutture dedicate alla pesca (laghetti pesca sportiva e simili) purché l’attività sia svolta all’aperto in spazi idonei che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli pescatori.

Si possono raccogliere i funghi?

Sì, è consentita la raccolta di funghi epigei ed ipogei per autoconsumo limitando gli spostamenti entro i limiti del territorio regionale. Gli spostamenti necessari per lo svolgimento di tali attività potranno essere esclusivamente individuali con l’obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

Posso andare ad accudire il mio cavallo presso l’allevamento in cui si trova?

Sì, l’attività di allevamento e addestramento animali è consentita nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Lo spostamento è consentito a livello di ambito regionale.

Si può superare il confine del proprio comune mentre si corre o si va in bici?

Sì.

Si può andare a cavallo?

Sì.

Si può fare il bagno in mare, se si vive lungo la costa?

No. L’accesso alle spiagge è interdetto.

Posso andare in macchina al parco per correre e camminare?

Si.

È consentito l’allenamento sportivo in gruppi o per le squadre?

Sia a livello dilettantistico che professionistico l’allenamento è sempre e comunque svolto in forma individuale. Per gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni può essere svolto anche in strutture sportive a porte chiuse. Per tutti gli altri (dilettanti, agonisti, giovani ecc.) l’allenamento è consentito solo all’aperto anche in spazi idonei all’interno di circoli e strutture sportive, che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti ai sensi del punto 3 della ordinanza regionale del 6 maggio. Restano sospese ai sensi dell’art 1 lett. g del dpcm 26 aprile tutte le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina.

È consentita la pratica degli sport acquatici?

Le attività sportive acquatiche (a titolo di esempio windsurf, canoa, immersioni e tutte le attività che avvengono attraverso l’uso di imbarcazioni) sono consentite in forma individuale nel rispetto del distanziamento ai sensi del punto 4 della ordinanza regionale del 6 maggio. L’accesso allo specchio d’acqua dove si effettua l’attività (mare o lago) possono avere luogo esclusivamente se l’amministrazione comunale dispone in tal senso e secondo specifiche modalità definite dalla stessa amministrazione.

Le piscine sono aperte?

No. Le piscine, sia al chiuso che all’aperto, non sono al momento accessibili se non per gli atleti professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni.

È possibile svolgere attività motorie all’interno di tensostrutture?

È possibile svolgere attività motoria e sportiva di cui al punto 3 dell’Ordinanza n. 75/2020 all’interno di tensostrutture solo se dotate di aperture da terra per minimo due metro di altezza su almeno due lati tali da permettere una adeguata areazione.

TRASPORTI

È consentito spostarsi in automobile? Ci si può spostare in altri comuni? Si può andare in due nella stessa autovettura?

Lo spostamento in automobile è consentito nei limiti e modalità previsti per tutte le tipologie degli spostamenti personali. A livello regionale per le situazioni di necessità (ad esempio spesa, attività motoria, manutenzioni seconde case) e per incontrare i congiunti, in forma individuale o con i familiari conviventi. Per ragioni lavorative, di salute o per assoluta urgenza ci si può spostare anche fuori regione.

È consentito l’uso della bicicletta? È necessario partire dalla propria abitazione?

L’uso della bicicletta e l’attività sportiva ciclistica sono consentiti come attività motoria o sportiva nell’ambito del territorio regionale. È consentito partire da luoghi diversi dalla propria abitazione caricando la bici in auto.

Posso utilizzare la motocicletta?

La motocicletta al pari dell’automobile, della bicicletta e dei mezzi pubblici può essere utilizzata in tutti i casi consentiti di spostamento come strumento di trasporto. Sulla moto può essere caricato anche un passeggero se convivente con il guidatore.