Primo Maggio, l’omaggio dei sindacati agli operatori della sanità “Rimettere al centro il lavoro”

E’ andata ai lavoratori della sanità territoriale la dedica del Primo Maggio 2020 di Cgil, Cisl, Uil di Piacenza.

Una Festa del Lavoro inedita nelle modalità, in pieno lockdown, a tre giorni dall’avvio della Fase 2, nel contesto della tragedia che sta affrontando il Paese e il territorio di Piacenza in particolare, che da solo conta oltre 800 decessi dall’inizio dell’epidemia: niente corteo e comizio in piazza Cavalli, ma semplice omaggio dei sindacati ai luoghi simbolo della città, per mantenere viva l’attenzione sul tema dei diritti dei lavoratori.

I segretari generali di Cgil, Cisl, Uil di Piacenza Gianluca Zilocchi, Marina Molinari, Francesco Bighi, hanno reso omaggio al cippo dei “Caduti sul Lavoro” nell’omonima strada a Piacenza, per poi recarsi davanti al Dolmen, monumento di William Xerra ai caduti della Resistenza. Ultima tappa la visita all’ospedale Guglielmo da Saliceto per “omaggiare e ringraziare le lavoratrici e i lavoratori impegnati in prima linea nella cura dei malati di covid-19, medici, infermieri, oss e addetti alla mensa e alle pulizie,” e ricordare le tante vittime del terribile virus. “Un ringraziamento mai scontato e banale – ha evidenziato Zilocchi, annunciando una raccolta fondi da destinare a un progetto specifico sulla sanità territoriale -, per tutti coloro che consentono il funzionamento di questa struttura: non solo gli operatori sanitari, ma che chi garantisce tanti servizi, dalle pulizie, alla distribuzione dei pasti, alla vigilanza, alla manutenzione. Abbiamo di fronte mesi complicati, in cui dovremo convivere con questa situazione, ma se vogliamo davvero ringraziare chi ha lavorato in questi mesi e ha garantito a questo Paese di poter andare avanti ci vogliono gesti concreti: occorreranno misure che rimettano al centro il lavoro, togliendo precarietà e garantendo lavoro di qualità e stabile per tutti”.

A portare il ringraziamento dell’azienda sanitaria è stato il direttore generale Luca Baldino: “Nei giorni scorsi ho deciso di destinare una cifra uguale per tutti coloro che hanno lavorato in queste strutture, anche se non c’è cifra che possa compensare l’incredibile sforzo di questi mesi. Siamo stati colpiti da una tragedia immane – le sue parole -, ma dobbiamo fare in modo che da una tragedia possa nascere una opportunità: in questi mesi siamo riusciti a fare cose che sarebbero state inimmaginabili negli anni precedenti, dobbiamo fare tesoro di questo e fare in modo nel futuro che aspetta di non rimanere chiusi nel nostro guscio. Se adesso l’intero panorama ha capito quanto sia importante la professionalità e potenzialità degli ospedali e il potenziamento del territorio e l’integrazione fra di loro, vuol dire che forse avremo più risorse e più energie da dedicare a questo”.

