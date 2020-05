Processo Grimilde, Colla e Bariola “Calendarizzare il prima possibile una commissione antimafia”

Processo “Grimilde”, l’intervento dei consiglieri Gianluca Bariola (Piacenza del Futuro) e Roberto Colla (Piacenza più) sulla necessità di costituire una commissione consiliare antimafia.

“A pochi giorni dall’avvio del processo Grimilde che coinvolge direttamente il nostro territorio piacentino; considerando e costatando le prime conseguenze dell’attuale emergenza sanitaria Covid 19 che ha nuociuto, scosso e disorientato, quasi senza paragoni a livello nazionale, il nostro tessuto sociale, relazionale, imprenditoriale e spirituale; preoccupati che le odierne circostanze di fragilità possano favorire una aggressione più profonda e ramificata della criminalità organizzata all’interno della nostra comunità; riconoscendo la necessità, propria dei momenti di difficoltà come quelli attuali, di affinare il nostro sguardo e tendere la nostra volontà; nella giornata del 23 maggio, a ricordo della strage di capaci che diede la morte al giudice Giovanni Falcone, per tutti gli italiani simbolo di sacrificio, dedizione e coraggio nella battaglia contro un comune nemico, chiediamo al sindaco di farsi carico di calendarizzare, il prima possibile, nei lavori consiliari, la votazione per la costituzione della commissione consiliare anti-mafia nei termini in cui è stata presentata:

– comprendere le dinamiche – meccanismi culturali, sociali imprenditoriali e comunicativi delle associazioni criminali nel nostro territorio e in particolare dell’associazione: ‘Ndrangheta.

– Studiare e fronteggiare un sistema criminale: ‘Ndrangheta, identificabile come un movimento sociale di conquista che necessità, per essere combattuto, di una risposta coesa della Comunità Piacentina.

Auspichiamo che l’unità di tutta l’amministrazione comunale, richiesta da larga parte dei piacentini e da diverse anime della Città, possa trovare nella costituzione della commissione speciale anti-mafia uno dei tanti possibili servizi necessari e utili al rilancio sociale, economico e spirituale della nostra comunità”.