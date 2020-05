Prosegue a Carpaneto la distribuzione gratuita di mascherine

Al fine di contrastare al meglio l’emergenza Coronavirus, il Comune di Carpaneto (Piacenza) sta portando avanti un percorso di distribuzione e messa a disposizione di mascherine chirurgiche, in favore della popolazione.

Qualche settimana fa, amministratori, volontari privati e del Gruppo Vega della Protezione civile, avevano distribuito casa per casa mascherine a tutti i residenti di età superiore ai 65 anni. Ora il piano procede con la messa a disposizione di mascherine per tutti i residenti, da 0 a 65 anni, in due fasi. La prima interessa le frazioni: “Mercoledì – fa sapere il Comune – è stata toccata la frazione di Chero, mentre giovedì quella di Ciriano. Lunedì 4 maggio sarà la volta di Travazzano, Case Bruciate e Magnano; martedì 5 Celleri e Cimafava; mercoledì 6 Zena e Montanaro; giovedì 7 maggio di Rezzano e Badagnano. In ognuna di queste date, sarà presente un presidio della Pubblica Assistenza, e un rappresentante per gruppo famigliare residente in frazione potrà ritirare una busta per ogni membro della propria famiglia, ciascuna contenente due mascherine. Terminato il giro delle frazioni, partirà la messa a disposizione di mascherine nel capoluogo, con modalità simili”.

Le mascherine distribuite in questa fase provengono da donatori, Pro Loco di Carpaneto e Cantine Campana con Suzhou Supe Import & Export, insieme a quelle fornite da Regione, Protezione Civile e ANCI. Inoltre, questa seconda fase, vede l’intervento fondamentale della Pubblica Assistenza “Carpaneto Soccorso”, con i volontari Antonio e Davide, che costituiscono i presidi di distribuzione

Il Sindaco Andrea Arfani: “Ho i ringraziamenti più grandi da fare, a partire dai donatori delle mascherine, alla Pubblica Assistenza per il fondamentale intervento di distribuzione. Infiniti ringraziamenti a tutti i colleghi di Amministrazione: Paola, Maria Cristina, Lucia, Lara, Daniel, Gianfranco, Mario, Ivano, che hanno speso ore a imbustare due a due le migliaia di mascherine; credo sia una delle manifestazioni più belle di come un Ente si mette al servizio delle persone. L’obiettivo è arrivare a mettere a disposizione le mascherine a ognuno dei nostri residenti, in supporto anche all’acquisto privato di ciascuno. Se dovremo, come sembra, abituarci a portarle sempre, vogliamo dare una mano ad averle a disposizione, pensando soprattutto a chi fa più fatica a procurarsele.”

Le mascherine dovrebbero essere obbligatorie? “Personalmente penso di sì. Il Governo e la Regione hanno il potere di imporlo, spero lo facciano, sarebbe un ottimo accorgimento dal punto di vista sanitario”.