Prosegue la stagione online del Teatro Trieste 34, il programma della settimana

Continua la programmazione online e sui social del Teatro Trieste 34, che ha deciso di proseguire la propria stagione sfruttando i canali digitali.

Si parte con “La Stanza dei Racconti”, coprodotto con Epikurea, progetto di scrittura e creatività e due pillole di videoteatro della compagnia Maisentiti di Milano, previsti in cartellone sabato 16 maggio con lo spettacolo Macbett di Ionesco: martedì 12 maggio gli spettatori potranno partecipare al progetto, coprodotto con Epikurea, “La Stanza dei Racconti”, ci sarà il nuovo “incipit” per il racconto della settimana. Mercoledì e giovedì ritornano i brevi post video della Scuola di Teatro Città di Piacenza e della Scuola di Cinema Città di Piacenza. Venerdì e sabato, invece, arrivano on line Maisentiti con due brevi pillole video del loro spettacolo “Macbett”

In mancanza di account Facebook e Instagram, sarà possibile seguire i video sul canale Youtube Teatro Trieste 34 e sul sito www.trieste34.com.

Programma on line settimana

Lunedì 11: Video post presentazione settimana on line

Martedì 12: “La Stanza dei Racconti” con Epikurea, il nuovo “incipit” per il racconto della settimana

Mercoledì 13: “SOT – Sondaggio d’opinione teatrale”, quarto sondaggio e Video intervento Scuola di Teatro Città di Piacenza

Giovedì 14: Video intervento Scuola di Cinema Città di Piacenza

Venerdì 15: Video spezzone di “Macbett” compagnia Maisentiti

Sabato 16: Video spezzone di “Macbett” compagnia Maisentiti