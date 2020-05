Proseguono i lavori in via Roma, le limitazioni al traffico

Proseguono i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via Roma, con le limitazioni in vigore sino alle ore 24 di venerdì 22 maggio.

Nel tratto di via Roma tra via Genocchi – Carducci e via Cavour resta inibita per tutti i veicoli la circolazione, mentre nel successivo tratto di via Roma, compreso tra via Genocchi – Carducci e via Giordano Bruno, possono transitare unicamente, in entrambi i sensi di marcia, i residenti e i titolari di autorimesse private.

Quest’ultimo provvedimento è valido anche per il tratto tra via Roma e via Gregorio X di via Melchiorre Gioia, via Genocchi e via X Giugno; in tutte e tre, vale invece il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.

Anche nel tratto di via Carducci e di vicolo San Pietro tra via Roma e via Romagnosi, possono circolare in entrambi i sensi di marcia i soli residenti e titolari di autorimesse private, mentre vale per tutti il divieto di sosta su entrambi i lati.

Contestualmente, resta disattivata sino al termine dei lavori la telecamera di controllo Ztl nel varco di via Cavour, per consentire le deviazioni dovute al cantiere.