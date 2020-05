Protocollo per sviluppo ricerca e innovazione: aperte le candidature anche ai privati

E’ online, sul sito www.comune.piacenza.it – con evidenza anche in home page – l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse tra i soggetti pubblici o privati che vogliano aderire al Protocollo per lo sviluppo e il coordinamento di azioni finalizzate alla crescita della ricerca e dell’innovazione sul territorio piacentino.

Il documento – ricordano da Palazzo Mercanti – era stato siglato nel settembre 2019 dall’Amministrazione comunale con la sede cittadina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Polo territoriale del Politecnico di Milano, il Conservatorio Nicolini, i consorzi Leap e Musp, Rse Spa, Fondazione Its, Fondazione Itl e la società consortile Art-Er. Obiettivo dell’intesa, promuovere e potenziare le iniziative scaturite, in ambito locale, dalle politiche regionali per la ricerca industriale, l’innovazione, il trasferimento tecnologico e le alte competenze, valorizzando gli atenei universitari e le realtà di eccellenza che Piacenza può esprimere in questo comparto.

“Nell’ultima riunione del Tavolo di coordinamento territoriale che riunisce le realtà firmatarie del Protocollo, agli inizi di febbraio – spiega il vice sindaco Elena Baio – avevamo convenuto di estendere l’adesione non solo ad altri enti pubblici, come lo sono tutti i sottoscrittori ad oggi partecipanti, ma anche a soggetti privati, impegnati sul fronte della ricerca e dell’innovazione, che fossero interessati. Lo scopo di questa rete, del resto, è proprio quello di favorire la collaborazione reciproca, lo scambio di informazioni, il costante aggiornamento sui progetti in corso e i servizi a sostegno del settore. Più si estende questa sinergia, maggiori potranno essere le opportunità anche in termini di manifestazioni ed eventi da realizzare insieme, rafforzando e condividendo la comunicazione sui temi e le realtà di eccellenza che intendiamo valorizzare”.

Sul sito web comunale è possibile scaricare il modulo di candidatura per l’adesione al Protocollo d’intesa, che non comporta oneri economici e finanziari per i componenti. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro lunedì 8 giugno tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.piacenza@pec.municipio.it . Una prima valutazione dell’ammissibilità sarà effettuata dagli uffici comunali di competenza, con particolare attenzione alle finalità dei richiedenti; attestata l’idoneità, la richiesta di adesione verrà sottoposta agli altri soggetti sottoscrittori del Protocollo, che nei 15 giorni successivi potranno esprimere il proprio parere.

Per ogni informazione a riguardo, è possibile rivolgersi ai numeri 0523-492196 e 0523-492085, o scrivere a francesca.cottini@comune.piacenza.it.