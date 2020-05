Provinciale Val Nure, dal 25 maggio senso unico alternato per lavori stradali

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in corso i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del corpo stradale lungo la Strada Provinciale n. 654R di val Nure. Per mantenere – spiega la Provincia – in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione del traffico a mezzo di senso unico alternato, regolato da movieri, dalle ore 8 del 25 maggio fino al termine dei lavori lungo la Strada Provinciale n. 654R di val Nure.