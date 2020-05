A Piacenza – in linea con gli ultimi giorni – sarà un weekend ancora caratterizzato in prevalenza dall’alta pressione, con tuttavia qualche possibile temporale nella serata tra sabato 23 e domenica 24 maggio.

Secondo le previsioni Arpae, sabato è previsto al mattino sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio molto nuvoloso; dalla sera temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali. Temperature minime del mattino comprese tra 13 °C sui rilievi e 16 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 20 °C sui rilievi e 29 °C in pianura.

Domenica al mattino in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi nuvoloso; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 12 °C sui rilievi e 16 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 17 °C sui rilievi e 26 °C in pianura.