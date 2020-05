“Questo virus ha cambiato il mondo, e il mio modo di vederlo”

Corrado Moscatelli, studente della classe 4ESB del liceo Colombini di Piacenza e redattore del giornale Eco di Giulia.

Sono trascorsi più di tre i mesi di generale costrizione che continua a cingere la nostra città e la nostra nazione, mesi di dolore e speranza, mesi di lutto e di rinascita.

In questo lungo periodo il nostro popolo ha dato molteplici dimostrazioni di valore, riesumando l’amore per la nostra Italia e per la causa per la quale molte persone ci hanno lasciato.

In questo lungo periodo, io in primis ho avuto molto da riflettere, ponendomi delle domande a cui nonostante il mio impegno, non riuscivo a darmi una risposta, domande come: quanto è cambiata la nostra vita nel giro di pochi mesi, cosa sarebbe successo in questo 2020 se il vaso di Pandora non si fosse aperto, sarei forse adesso una persona diversa?

Riguardo l’ultima domanda penso proprio di si, non solo per la mancanza di relazioni, opportunità e affetti che questo virus mi ha privato, ma per i valori che questa piaga mi ha forzatamente fatto comprendere. Non solo infatti questo virus ha cambiato il mondo a cui ero abituato, ma ha cambiato anche il mio modo di vedere lo stesso. Ogni cosa, d’ora in avanti, sarà leggermente diversa, magari anche impercettibilmente, ma ognuno di noi, come i veterani di guerra, porterà nella sua coscienza il ricordo di quel 2020.

Tuttavia concludendo, sostengo che questo virus dovrà essere il punto di svolta della razza umana, dovrà farci comprendere quanto siamo effimeri, quanto siamo volatili nel perpetuo scorrere del tempo.

Corrado Moscatelli