Rancan (Lega) “Bonaccini benedice il Mes? Pensi piuttosto a governare bene la Regione”

“Il governatore Stefano Bonaccini non ce la può fare, sopraffatto com’è dalla politica degli annunci fini a se stessi e dalla propaganda: come può, infatti, benedire il Mes? I 36 miliardi di euro del Meccanismo europeo di stabilità non sono gratis, sono un debito che ci lega mani e piedi alle condizioni poste da altri. Chiediamoci, perché altri Stati messi peggio di noi lo rifiutano?”.

Così il capogruppo regionale della Lega E-R, il piacentino Matteo Rancan. “Anche tutto il dibattito sulle condizionalità del Mes lascia il tempo che trova – aggiunge Rancan -: per cambiare veramente tale strumento occorrerebbe modificare i Trattati europei, altrimenti rischiamo di diventare ancora più schiavi dell’Europa. E’ bene che Bonaccini torni coi piedi per terra, sia più umile e pensi piuttosto a governare bene la sua Regione, uscita dalla Fase 1 dell’emergenza Covid col doppio dei morti rispetto al Veneto, che, tra l’altro, ha molti più abitanti dell’Emilia-Romagna”, conclude Rancan.