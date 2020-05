Rancan (Lega) “Emergenza ha messo in evidenza ruolo delle Regioni, accelerare percorso autonomia”

“E’ arrivato il momento di accelerare sull’autonomia regionale: l’emergenza Covid ha dimostrato che sono i territori a dover dare le risposte più importanti a cittadini e imprese. Allo stesso modo, sul versante economico, l’emergenza ha dimostrato come la nostra Regione debba essere messa nelle condizioni di approvare e disporre manovre che siano davvero incisive. Pertanto invitiamo il governatore Stefano Bonaccini a riprendere in mano gli impegni per l’autonomia regionale. Chiediamo che lo faccia coinvolgendo direttamente sia le amministrazioni comunali che i sindaci del territorio, non solamente, dunque, per il tramite di Anci”.

E’ quanto spiega il capogruppo regionale della Lega E-R, Matteo Rancan.

Il consigliere ha presentato una risoluzione che impegna la Giunta “a ricostituire una nuova delegazione trattante della Regione Emilia-Romagna, che, in continuità con il passato, preveda la presenza di un rappresentante dell’Assemblea posto a garanzia del coinvolgimento delle opposizioni nel percorso di maggiore autonomia” e “a trasmettere all’Assemblea legislativa lo schema di Intesa con il Governo per l’Autonomia, prima della sua formale sottoscrizione in modo che l’Assemblea possa avviare quella fase di consultazione dei Comuni, che non può considerarsi esaurita nella semplice acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali o tramite la consultazione di Anci e Upi”.