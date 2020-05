Rancan (Lega) “Parcheggi degli ospedali gratis in tutta la regione”

Rendere gratuiti i parcheggi vicini agli ospedali in tutta la regione. Lo chiede una risoluzione il capogruppo regionale della Lega E-R, il piacentino Matteo Rancan, per il quale il sistema dei parcheggi nei pressi dei nosocomi regionali “è assolutamente da rivedere”.

“Oggi – afferma Rancan – la gestione dei parcheggi è spesso affidata a privati tramite convenzioni tra Comune, proprietario dell’immobile e gestore. In altre parole i privati hanno in convenzione parcheggi multipiano e rimesse ad uso in parte privato in parte pubblico: si tratta di una situazione riscontrabile in diverse realtà regionali”. “Proprio le situazioni più critiche sono gestite attraverso soggetti privati in convenzione con i Comuni- rimarca il capogruppo della Lega- e solo in alcuni casi è possibile usufruire di parcheggi gratuiti, come per minoritarie tipologie di pazienti e operatori. Inoltre, l’utilizzo dei mezzi pubblici, anche per via dell’emergenza sanitaria in corso, vedrà un calo vertiginoso di utenti”.