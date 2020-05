Riapertura delle attività produttive, scattano i controlli dei carabinieri e dei Nas

Controlli dei Carabinieri alle attività industriali e produttive

In vista anche della progressiva ripartenza di tutte le attività industriali, produttive e commerciali della provincia di Piacenza, allo scopo di verificare l’osservanza delle precauzioni indispensabili per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e contenere quindi la diffusione del Covid19, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, insieme ai colleghi dei reparti specializzati del Gruppo Carabinieri Forestale di Piacenza, del Nas e del Gruppo Tutela Agroalimentare di Parma e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Piacenza, ha iniziato ad effettuare una serie di controlli in diverse aziende della provincia, già autorizzate a riprendere alcune attività attenendosi alle misure precauzionali di contenimento del contagio, indicate nel protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro siglato tra il Governo e la parti sociali.

Non sono state riscontrate, al momento, criticità nelle procedure organizzative e gestionali delle ditte osservate, ciò anche a riprova del senso di responsabilità già dimostrato dal tessuto sociale piacentino anche in occasione delle stringenti misure di contenimento della mobilità imposta a tutta la cittadinanza sin dai primi giorni di marzo.

Controlli sulle limitazioni alla mobilità

Nel contesto dei controlli emergono talvolta comportamenti che sembrano derivare da una minore informazione sui meccanismi sanzionatori.

Si ricorda in particolare che mentre la mobilità non giustificata è soggetta a semplici sanzioni amministrative, le false certificazioni potrebbero comportare più gravi conseguenze.

In quest’ultimo periodo infatti sono state registrate talune autocertificazioni che ai successivi riscontri sono risultate non veritiere. Si segnalano nello specifico falsi spostamenti verso farmacie, negozi di alimentari e altre attività commerciali autorizzate.