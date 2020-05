Riapertura sportelli Gas Sales, dal 4 maggio accesso con mascherine e guanti

Da lunedì 4 maggio Gas Sales Energia ha riaperto 9 dei suoi molteplici sportelli dislocati localmente: Piacenza, Alseno, Fiorenzuola, Roveleto nel Piacentino, Fidenza e Salsomaggiore in provincia di Parma e poi Codogno, Manerbio e Verolanuova.

Tutti gli sportelli saranno aperti solo la mattina secondo gli orari consueti, in modo da garantire il servizio nelle ore di punta e la possibilità di aderire alle nuove offerte vantaggiose pensate per andare incontro alla clientela in questo momento di emergenza. Per la tranquillità e la sicurezza di clienti e collaboratori sono state adottate le seguenti misure: sanificazione ed igienizzazione dei locali; divisione e riorganizzazione degli spazi interni. Inoltre la clientela potrà accedere ai locali rispettando un protocollo di sicurezza che prevede di indossare mascherina e guanti; di entrare una persona a turno; di osservare la distanza di legge.

All’ingresso di ogni sportello è stato posizionato un totem con erogatore di gel disinfettante a disposizione della clientela. Internamente, inoltre ogni sportello è stato dotato di barriera in plexiglass fissata al bancone per proteggere utenti e operatori, mentre le superfici saranno regolarmente e frequentemente disinfettate dal personale a tutela di tutti. (nota stampa)