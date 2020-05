Riaprono giardini, parchi e campi gioco. Il sindaco “Responsabilità e rispetto delle regole”

Firmata dal Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri l’ordinanza che riapre da sabato 30 maggio, giardini, parchi e campi gioco e ripristina l’orario normale di apertura/chiusura per i cimiteri cittadini.

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid – 19” e l’ordinanza regionale del 30 aprile in materia, il Sindaco Barbieri ha disposto a far data da domani la riapertura di parchi, giardini e aree gioco bimbi di proprietà dell’Amministrazione comunale secondo gli orari di apertura e chiusura affissi sulle aree di accesso.

Rimangono temporaneamente esclusi i seguenti campo giochi, nei quali sono in corso di completamento ulteriori lavori di sistemazione: via Turbini, Via Pesaro, Strada della Mussina – Via Anelli, Via Bassi, Via Botti, Via Caduti sul lavoro, Via Gambara, Via Lusardi. Non appena ultimati i lavori sarà cura dei competenti uffici comunali provvedere alla riapertura. Per l’accesso a giardini e parchi pubblici, si legge nell’ordinanza, si consiglia “l’uso della mascherina” e il mantenimento di una “distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”. Il rispetto delle prescrizioni sopra specificate saranno costantemente verificate dalla Polizia Municipale.

Per quanto, invece, specificatamente attiene all’accesso e alla permanenza all’interno delle aree gioco, l’ordinanza prescrive che: i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti; tutte le persone che accedono – di età superiore ai 3 anni – devono essere dotate di mascherine e devono rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro tra persone presenti all’interno della stessa area.

Sempre da sabato 30 maggio la stessa ordinanza ripristina per i cimiteri comunali il normale orario di apertura/chiusura. “Si consiglia alle persone che accederanno nelle aree cimiteriali – si legge nell’atto – di utilizzare guanti usa e getta e mascherina per tutto il tempo di permanenza. Le stesse dovranno tenersi a distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, evitando forme di assembramento”, pena l’applicazione delle norme del codice penale in materia e le sanzioni amministrative.

“Il provvedimento adottato oggi – sottolinea il Sindaco Patrizia Barbieri – permette ai piacentini di recuperare alcuni spazi di socialità che l’emergenza sanitaria aveva precluso, a partire dai giardini e dai campi gioco, dando così una risposta importante alle esigenze delle famiglie e dei bambini. Consentire l’accesso ai cimiteri nei consueti orari, inoltre, significa consentire a tanti concittadini di sentirsi vicini ai propri affetti, così come non è purtroppo stato possibile fare in questi mesi. E’ un ulteriore piccolo passo in avanti verso la quotidianità a cui eravamo abituati, tuttavia è fondamentale che non venga meno il massimo rispetto verso le regole e i provvedimenti legati al contrasto alla diffusione del contagio e l’assunzione di responsabilità di ognuno di noi. Per questo motivo, invito tutti i piacentini a seguire le prescrizioni, a indossare la mascherina dove previsto, ad evitare forme di assembramento e, in generale, ad adottare tutti quei comportamenti di attenzione e prudenza che sono tuttora lo strumento più efficace nella lotta al Covid-19”.