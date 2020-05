Ricambi per escavatori e miniescavatori: come trovare online cingoli in gomma

Per la movimentazione e il sollevamento terra è necessario poter contare su macchinari professionali. Gli escavatori e i miniescavatori sono indispensabili nello svolgimento di queste operazioni e danno un grande contributo alla semplificazione del lavoro.

Affinché queste attrezzature possano continuare a svolgere le loro funzioni, è fondamentale investire sulla manutenzione periodica di questi strumenti: è consigliabile, quindi, effettuare un controllo accurato dell’escavatore, per accertarsi che non ci siano componenti da sostituire. La manutenzione negli ultimi anni è diventata più semplice, perché è possibile reperire online i pezzi di ricambio per il proprio macchinario, dai cingoli in gomma alle trivelle. È fondamentale rivolgersi solo a rivenditori specializzati, che siano in grado di offrire prodotti di alta qualità: sul portale di Giffi Market, per esempio, gli utenti potranno scegliere tra una vasta selezione di pezzi di ricambio, disponibili in varie tipologie e compatibili con i diversi modelli di escavatori e miniescavatori.

Come effettuare la manutenzione dei cingoli

Ci sono alcuni suggerimenti che aiutano a preservare i cingoli in gomma, evitando che debbano essere sostituti con elevata frequenza. Il primo accorgimento da seguire è quello di effettuare un lavaggio dopo ogni impiego dei macchinari, in modo da rimuovere lo sporco ed evitare che questo possa danneggiare l’integrità delle gomme e ridurre le prestazioni dei cingoli. Per il lavaggio è sufficiente utilizzare un normale getto d’acqua, non è richiesto l’utilizzo di prodotti particolari. Prima di utilizzare l’escavatore o il miniescavatore è utile anche controllare la tensione dei cingoli, per accertarsi che sia corretta. Una tensione non ottimale, infatti, porterebbe non solo ad una riduzione delle prestazioni del mezzo professionale, ma comporterebbe anche una maggior usura della gomma.

Una buona manutenzione, condotta correttamente e con la massima cura, permette di preservare a lungo i cingoli, rallentando il processo d’usura e il momento della loro sostituzione. Infine, può capitare che un cingolo si danneggi durante l’utilizzo dell’escavatore, oppure che la gomma si consumi dopo diverse sessioni di attività. Quando ci si accorge di questi problemi è giusto intervenire, procedendo con la sostituzione di entrambi i cingoli, anche nel caso in cui solo uno risulti danneggiato o usurato: in questo modo è possibile evitare che si abbiano degli squilibri nell’assetto e viene garantita la massima stabilità di escavatori e miniescavatori, oltre che delle prestazioni ottimali. Si consiglia, infine, di acquistare dei cingoli di ricambio, da poter montare in breve tempo sul proprio macchinario in caso di problemi. In questo modo, si eviterà di dover tener fermo il mezzo in attesa di procedere con la sostituzione delle parti danneggiate, rischiando quindi di compromettere l’attività lavorativa.

Consigli per la scelta dei cingoli in gomma

Al momento della loro sostituzione, un fattore da tenere in considerazione è rappresentato dalla misura dei cingoli. Ciascun escavatore monta cingoli di una determinata misura e prima di procedere con l’acquisto è fondamentale capire quali siano le dimensioni richieste. Solitamente queste sono indicate sul cingolo stesso ma, nel caso in cui così non fosse, si potrà procedere a effettuare una misurazione manuale. Su Giffi Market sono disponibili numerosi modelli di cingoli gommati e basta consultare il catalogo online per individuare il pezzo di ricambio perfetto per il proprio escavatore o miniescavatore. Tutti i cingoli in gomma sono venduti a dei costi convenienti, inoltre la società offre la spedizione gratuita agli utenti per rendere ogni acquisto online ancora più vantaggioso rispetto a quelli effettuati nei rivenditori fisici.