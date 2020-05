Rimborso spese per dispositivi di protezione, da Invitalia bando per le imprese

Per affrontare l’inizio della cosiddetta Fase 2, molto imprese hanno dovuto sostenere costi e investimenti per riprendere nella massima sicurezza le attività produttive.

Proprio in quest’ottica, Cna Piacenza comunica che Invitalia – l’Agenzia nazionale del Ministero dell’Economia per lo sviluppo e la crescita economica del Paese – ha pubblicato nei giorni scorsi il bando Impresa SIcura che consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di DPI e di altri strumenti di protezione, finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono 50 milioni di euro le risorse disponibili attraverso questo bando che si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano.

Il bando – spiega Cna – si articola in tre fasi: la prima prevede la prenotazione del rimborso, dall’11 al 18 maggio, attraverso un apposito sportello informatico dedicato; la seconda riguarda la pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni in ordine cronologico con indicazione delle domande ammesse e di quelle escluse; la terza prevede la presentazione della domanda di rimborso, per le imprese ammesse, dal 26 maggio all’11 giugno attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell’Agenzia Invitalia. Le attività per l’erogazione dei rimborsi saranno avviate subito dopo la conclusione della fase di compilazione e i versamenti saranno effettuati entro il mese di giugno.

“Si tratta di un provvedimento – sottolinea il Direttore di CNA Piacenza, Enrica Gambazza – che, pur non risolvendo i problemi del mondo produttivo, è sicuramente di grande utilità. I contributi, a fondo perduto, sono finalizzati al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, dispositivi per protezione oculare, indumenti di protezione come tute e camici, calzari o sovra scarpe, cuffie o copricapi, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, detergenti e soluzioni disinfettanti o antisettici. L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ogni addetto dell’impresa richiedente e fino a un massimo di 150mila euro per impresa”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.invitalia.it oppure contattare gli uffici di Cna Piacenza (Barbara Villaggi 0523 572222 – Giorgia Morelli 0523 572232).