Riorganizzazione sanità, Barbieri “Sintesi tra esigenze dei sanitari e dei territori, per la sicurezza di tutti”

“Confidiamo che dal confronto tra sindaci e sanitari possa scaturire nei prossimi giorni una sintesi per una riorganizzazione procedurale, logistica e strutturale delle attività sanitarie che sappia intercettare le esigenze territoriali e, in estrema sicurezza per tutti, sappia gestire un’eventuale ripresa epidemica”.

Così il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri commenta la riunione in videoconferenza tra amministratori e medici dell’Ausl di Piacenza.

Da questo primo confronto è emerso chiaramente come per i sanitari la riorganizzazione sia necessaria per garantire la sicurezza di medici e dei cittadini che si recano in ospedale. Gli amministratori temono invece di privare i cittadini di servizi essenziali.