Riparte venerdì nella cornice dei Chiostri del Duomo il mercato contadino

Riparte venerdì 8 maggio a Piacenza il mercato contadino, sempre all’ombra della Cattedrale ma non più nella tradizionale collocazione di piazza Duomo, bensì nella piazzetta dei Chiostri del Duomo.

A seguito dell’ordinanza regionale n. 66 del 22 aprile scorso, che autorizza la riapertura dei mercati all’aperto in spazi pubblici perimetrati, nei quali sia possibile monitorare gli accessi, l’Amministrazione comunale ha condiviso con le associazioni di categoria tutte le valutazioni in materia, nonché le rigorose disposizioni cui gli operatori saranno chiamati ad adempiere, nel pieno rispetto delle normative in vigore per la tutela della salute.

“L’Amministrazione in seguito ad attenta valutazione – sottolinea l’assessore al Commercio, Stefano Cavalli -, ha ritenuto che l’area maggiormente idonea per contingentare gli ingressi sia quella dei Chiostri di piazza Duomo, in quanto naturalmente delimitata dagli edifici circostanti. Confidiamo nel senso di responsabilità e nella professionalità di cittadini ed esercenti, la cui collaborazione è fondamentale per garantire che il mercato possa svolgersi in sicurezza: sarà a cura degli operatori, ad esempio, provvedere a delimitare l’area di mercato e inibire il passaggio verso via Prevostura (dove non sarà situato alcuno stand), creando un varco di ingresso lungo la strettoia di collegamento tra Chiostri e Chiostrini, nonché un’uscita sul lato opposto, con un corridoio centrale che consenta il presidio costante da parte di un solo addetto, incaricato dai commercianti stessi”.

Per quanto concerne l’ingresso dei clienti, sarà consentito in numero non superiore al doppio dei posteggi presenti, invitando le persone eventualmente in attesa a mantenere il necessario distanziamento. Ogni banco dovrà essere provvisto di adeguati cartelli informativi – riguardanti anche il divieto assoluto di toccare la merce e di stazionare all’interno dell’area, se non per fare acquisti – prevedendo l’obbligo di dispositivi di protezione (mascherina e guanti monouso) per gli operatori, che dovranno mettere a disposizione anche disinfettanti per le mani e provvedere a una regolare pulizia e sanificazione del proprio stand. “L’auspicio – conclude l’assessore – è che questo sia il primo passo verso un progressivo ritorno alla normalità e che, grazie anche all’attenzione e al rispetto da parte di tutti delle misure a tutela della salute della cittadinanza, il mercato possa svolgersi in totale sicurezza e in piena conformità con le regole previste”.

Per quanto riguarda i provvedimenti alla viabilità, il Servizio Mobilità del Comune di Piacenza ha stabilito, a partire dall’8 maggio, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 6 alle ore 16, il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata su tutta l’area dei Chiostri del Duomo (ad esclusione dei mezzi di servizio di Iren per le operazioni ambientali e di pulizia), nonché nei Chiostrini del Duomo la possibilità di parcheggio per i mezzi degli operatori del mercato.