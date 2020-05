Ripresa economica a Piacenza dopo la crisi, oggi la convocazione

Si riunirà oggi, 28 maggio, la commissione che affronterà idee e proposte per favorire la ripresa economica a Piacenza dopo la crisi

I lavori, presieduti da Ivan Chiappa, erano stati annunciati durante l’ultima seduta di consiglio comunale dallo stesso sindaco Patrizia Barbieri. Barbieri, che ha la delega in materia di sviluppo economico, parteciperà alla commissione che si terrà in sala consiglio dalle 16 e 30 in poi.

“Se sbagliamo la fase 2 – ha detto il sindaco nei giorni scorsi – rischiamo un grave contraccolpo per la città”.