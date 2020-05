Rivaroli (Cna) “Bene non colpevolizzare datore di lavoro per contagio da covid”

“In un momento di estrema difficoltà, caratterizzato dalla graduale e lenta ripartenza delle attività produttive dopo il lungo lockdown, CNA Piacenza accoglie con favore ed entusiasmo la recente nota dell’Inail nella quale si chiarisce esplicitamente che l’infortunio sul lavoro per Covid-19, non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale e/o in sede civile nei confronti dell’impresa”.

E’ il commento, affidato ad una nota, della sezione provinciale della Confederazione Nazionale dell’ Artigianato e della Piccola e Media Impresa. “Un chiarimento – commenta quindi il Presidente provinciale di CNA, Giovanni Rivaroli – che conferma ciò che CNA ha sostenuto da subito in vista della cosiddetta Fase 2: prevedere la copertura dell’Inail in caso di contagio a garanzia dei lavoratori non può trasformarsi nella colpevolizzazione degli imprenditori rispetto a una fattispecie come il Covid-19. Questo contagio, infatti, non può essere assimilato in alcun modo a un normale rischio lavorativo, tenuto conto della situazione di pandemia. Le imprese, naturalmente, continueranno a mettere in atto tutte le misure necessarie a contrastate il contagio sui luoghi di lavoro e a garantire la massima sicurezza a tutti i lavoratori”.

“Esprimiamo apprezzamento per la nota chiarificatrice dell’Inail, ma auspichiamo anche un rapido rafforzamento legislativo. Uno specifico provvedimento legislativo è assolutamente indispensabile in quanto eviterebbe le conseguenze di eventuali procedimenti penali, con le lungaggini burocratiche del caso, che potrebbero mettere a rischio la delicatissima fase di ripresa delle imprese che, come più volte ribadito e dichiarato, hanno già concretamente dimostrato di operare in piena sicurezza e nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dai vari livelli istituzionali”.