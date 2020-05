Salta la gita, e iI bimbi della 5 D di Fiorenzuola donano mascherine all’ospedale

Costretti dall’emergenza sanitaria a rinunciare a scuola e gita, i bimbi della classe 5^ D della scuola primaria di Fiorenzuola (Piacenza) hanno deciso di compiere un gesto di solidarietà, per ringraziare chi è impegnato nella lotta contro il virus.

I piccoli e le loro famiglie hanno deciso di utilizzare quanto sarebbe stato speso per il viaggio d’istruzione al museo delle scienze di Trento per comprare mascherine chirurgiche per l’ospedale della Valdarda.

Una donazione che è stata molto apprezzata dai sanitari di Fiorenzuola.