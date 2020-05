Salvini attacca l’Asl di Piacenza “Camici da “frizionare” con salviettine disinfettanti”

“Per difficoltà di reperimento dei camici, la Asl di Piacenza invita infermieri a ‘frizionare’ i camici con salviettina nelle parti venute a contatto con pazienti. Il ‘Super Commissario’scelto dal governo dov’è?”. Così Matteo Salvini sui suoi canali social, allegando le istruzioni della struttura piacentina.

🔴Per difficoltà di reperimento dei camici, la ASL di Piacenza invita infermieri a “frizionare” i camici con salviettina nelle parti venute a contatto con pazienti.

Il “Super Commissario” scelto dal governo dov’è??? pic.twitter.com/YhgFEx86az — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 12, 2020

Sullo stesso argomento è intervenuto anche Matteo Rancan, capogruppo della Lega in Emilia Romagna. Il consigliere stigmatizza come la gestione dell’emergenza risulti ancora “inadeguata e negligente”. “Infermieri e operatori sanitari invitati dall’Asl a lavarsi da soli i camici a causa “della temporanea e generale difficoltà, in ambito regionale e nazionale, di approvvigionamento di camici barriera in Tnt utilizzati nel corso degli isolamenti funzionali da contatto”. “Si tratta di una situazione che giudichiamo vergognosa e folle – commenta Rancan -. Non è concepibile che, a distanza di quasi 3 mesi dall’inizio dell’emergenza Covid, la salute del personale sanitario venga messa a rischio dalla mancanza dei necessari dispositivi di protezione individuale”.

INTERROGAZIONE DI MURELLI – «E’ inaccettabile che, ancora oggi, ad oltre due mesi dall’inizio dell’emergenza, si riscontrino carenze così gravi e marcate negli approvvigionamenti dei dispositivi di protezione individuale indispensabili per assicurare la sicurezza degli operatori in servizio; del pari inaccettabile è che agli operatori stessi venga richiesto di sanificare alla meno peggio i dispositivi in questione per ovviare alle ridotte inefficienze nella catena degli approvvigionamenti».

Lo scrive la deputata piacentina della Lega, Elena Murelli, in una interrogazione presentata al ministro della Salute e al presidente del Consiglio. Al Governo, viene chiesto se sia a conoscenza di queste procedure, se garantiscano la sicurezza degli operatori sanitari e come mai manchino ancora le protezioni negli ospedali dell’Emilia Romagna. «E’ sconfortante ricevere queste notizie – commenta Murelli – nella Giornata internazionale dell’infermiere pensando a coloro che hanno perso la vita, per salvarne altre, lavorando in corsia lottando contro il Covid-19».

Murelli ricorda che continuano «ad arrivare segnalazioni in merito alla carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI) nel territorio della Regione Emilia-Romagna. I ritardi e le difficoltà negli approvvigionamenti riguarderebbero, tra gli altri, i camici barriera in tessuto non tessuto (TNT) utilizzati nel corso degli isolamenti funzionali da contatto». In alcune strutture sanitarie regionali, le direzioni avrebbero chiesto al personale, medici e infermieri, di lavare i camici durante i turni di servizio frizionando «il DPI indossato, utilizzando una salviettina o, in alternativa, una garza imbevuta di soluzione acquosa a base di cloro attivo». Un segnale della generale carenza di protezioni. La deputata chiede di sapere se queste procedure siano conformi ai protocolli «se le stesse garantiscano la prevenzione dal rischio di contagio e se il frizionamento ripetuto del dispositivo possa compromettere la tenuta della relativa barriera protettiva».