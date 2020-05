Sanità post covid, Stragliati e Rancan “Follia chiudere i pronto soccorso di Fiorenzuola e Castello”

“Il piano dell’Ausl di Piacenza per il dopo Covid-19? Una follia chiudere i pronto soccorso di Fiorenzuola e Castel San Giovanni”.

E’ la presa di posizione dei consiglieri regionali della Lega, Matteo Rancan e Valentina Stragliati, che in una nota “replicano al progetto di creare un pronto soccorso unico in provincia di Piacenza. In questo modo – affermano Rancan e Stragliati – si lascerebbe scoperta una grandissima parte della provincia di Piacenza. Questa manovra metterebbe a rischio la vita di tante persone, in contrasto con quanto annunciato dal presidente della Regione Bonaccini che si è riempito la bocca dicendo che la sanità non deve essere più accentrata, ma diffusa sul territorio. Ora Bonaccini permette la chiusura di questo punto di assistenza?”