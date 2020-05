Sci, ecco i modelli più richiesti online

Gli appassionati degli sport invernali sanno bene quanto sia importante comprare un paio di sci di buona qualità, adeguati all’attività da svolgere, al proprio livello e al budget a disposizione. Si tratta di uno strumento indispensabile per sciare in modo sicuro, con prestazioni adeguate alle proprie esigenze e al tipo di esperienza maturata con questa disciplina.

Oggi sempre più persone scelgono di acquistare gli sci online, rivolgendosi a piattaforme specializzate come Botteroski.com, dove trovare prezzi competitivi, un vasto assortimento di modelli delle migliori marche del settore e un efficiente servizio di assistenza. Vediamo quali sono gli sci più richiesti online e come scegliere quelli più adatti alle proprie necessità.

Gli sci più gettonati e venduti sul web del momento – In cima alle richieste degli utenti ci sono gli sci di Nordica, azienda italiana in grado di proporre un’ampia scelta di prodotti professionali con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il marchio mette a disposizione diversi modelli, tuttavia uno dei più popolari sono gli sci Dobermann Spirtfire 70 Pro, da utilizzare sia per lo slalom che il gigante, con il nuovo materiale Titanal che assicura una maggiore stabilità durate la discesa per un’aderenza davvero elevata. Molto in voga al momento sono gli sci Volkl, impresa tedesca che produce attrezzature per gli sport invernali ad alte prestazioni. La linea di prodotti è veramente variegata, con tantissime opzioni molto ricercate dagli amanti delle discese in montagna. Un modello iconico è il Racetiger GS, offerto con attacchi RMotion2 12 GW, progettato appositamente per chi desidera aumentare le performance, con una buona reattività soprattutto in curva dove garantisce un controllo eccezionale.

Direttamente dalle vette austriache, tra gli sci più venduti sul web ci sono i modelli professionali di Fischer Sports, articoli perfetti per vari tipi di discipline invernali. In particolare per lo slalom ci sono gli sci RC4 Worldcup SC Pro M/O, un giusto compromesso tra prestazioni e maneggevolezza. Nel dettaglio questo prodotto viene apprezzato anche dai meno esperti, in quanto aiuta nel controllo dell’aderenza durante i cambi di direzione, assicurando una presa adeguata e una gestione più semplice della velocità.

Come scegliere gli sci giusti: suggerimenti e consigli – L’ampia offerta di sci non rende spesso la scelta una decisione facile, per questo motivo è indispensabile sapere quali aspetti considerare per l’acquisto del prodotto più adatto alle proprie esigenze. Innanzitutto è importante valutare il proprio livello tecnico, optando per sci realizzati per sciatori amatoriali alle prime armi, sportivi intermedi frequentatori abituali delle piste durante la settimana bianca, oppure per professionisti esperti. Dopodiché è essenziale tenere conto del tipo di attività da svolgere con gli sci per individuare il modello giusto. Per la pista sono raccomandati sci stretti e maneggevoli, mentre per il freestyle prodotti particolarmente robusti e flessibili, con un peso contenuto e una struttura molto reattiva. Per sciare sulla neve fresca è consigliabile un modello largo con un presa adeguata, infine per sciare sia in pista che fuori ci sono gli sci Allround, supporti versatili in grado di fornire ottime prestazioni per vari tipi di utilizzo.

Ovviamente è fondamentale considerare il proprio peso corporeo e la struttura fisica, scegliendo sci da uomo o da donna, con superfici in linea con la propria altezza e abbastanza robusti a seconda del peso da sostenere senza compromettere le prestazioni. A questo punto è importante capire quali attacchi montare, un elemento spesso sottovalutato ma in grado di influenzare le perfomance sulle piste da sci. Alcuni modelli come i freeride vengono proposti senza attacchi, in questo modo è possibile scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze, una soluzione ideale specialmente per sciatori esperti. Gli altri tipi di sci invece sono venduti con gli attacchi, da analizzare a seconda dei materiali, della resistenza, del meccanismo e del peso. Di solito per un livello amatoriale è opportuno preferire attacchi resistenti che bloccano bene gli scarponi, mentre per intermedi e avanzati modelli più flessibili e reattivi.

La scelta degli sci è una decisione piuttosto difficile da prendere, dunque è importante dedicare molta attenzione al prodotto da comprare e valutare ogni aspetto del modello prima di finalizzare l’acquisto. Per qualsiasi dubbio ci si può rivolgere direttamente ai rivenditori, chiedendo un consiglio tramite i canali di assistenza alla vendita, per ricevere suggerimenti utili affinché gli sci individuati siano sicuri, di buona qualità e in linea con il proprio livello, il budget a disposizione e le prestazioni che si vogliono ottenere.