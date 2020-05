Scontro tra mezzi pesanti in A1 a Fidenza, lunghe code

Un incidente che ha coinvolto due camion ed una vettura si è verificato nel pomeriggio di lunedì 18 maggio lungo l’autostrada A1 Milano – Napoli al km 89, all’altezza di Fidenza.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 di Fiorenzuola insieme all’elisoccorso arrivato da Parma e ai vigili del fuoco. Autostrade per l’Italia segnala code fino a 8 km, tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna e code di 1 km tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola, verso Milano, per l’atterraggio dell’eliambulanza, poi ripartita. Percorso alternativo per chi viaggia in direzione di Bologna: consigliata l’uscita di Fiorenzuola, seguire per la strada statale 9 via Emilia, con possibilità di rientro a Fidenza.

