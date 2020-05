Scontro tra un fuoristrada e un trattore con rimorchio, lungo la provinciale 412 dell’Alta Valtidone (Piacenza).

Il violento scontro frontale che è avvenuto sulla strada che collega Trevozzo a Nibbiano, poco dopo il bivio per Genepreto.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Piacenza un fuoristrada Suzuki, alla cui guida un 75enne piacentino residente a Borgonovo, ha invaso l’opposta corsia di marcia andandosi a scontrare frontalmente con un trattore che sopraggiungeva.

Per l’impatto la parte anteriore della Suzuki è andata completamente distrutta, con il muso della 4×4 che si è conficcata sotto il mezzo agricolo. L’uomo alla guida è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo: per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Castelsangiovanni.

Subito sono scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Tidone assieme al personale infermieristico del pronto soccorso di Castelsangiovanni.

Le condizioni del ferito sono apparse fin da subito particolarmente gravi a seguito dei vari traumi riportati; è stato così disposto dalla Centrale Operativa 118 Emilia-Ovest l’intervento dell’eliambulanza decollata da Parma.

Per il settantacinquenne, dopo le prime cure sul posto, è stato disposto il trasporto in volo all’Ospedale Maggiore della città ducale.