Grave incidente nel pomeriggio del 20 maggio, nel Comune di Rivergaro (Piacenza).

A poca distanza dal bivio per la statale 45, lungo la strada di Ottavello, un furgone Iveco Daily si è scontrato violentemente – per cause in corso di accertamento – con una jeep Renegade. Nello scontro la parte anteriore del furgone è andata distrutta, mentre il suv ha finito la sua corsa nei cespugli a lato della carreggiata. Due le persone rimaste ferite: una in modo lieve, con solo alcune contusioni, mentre l’autista del furgone ha riportato nello scontro traumi al capo e allo sterno.

Foto 3 di 3





Sul posto per i soccorsi i sanitari della Pubblica Assistenza Valnure di Ponte dell’Olio insieme all’auto infermieristica del 118. Richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza da Parma, che ha trasportato all’ospedale Maggiore della città ducale il ferito più grave, un uomo di 40 anni. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale della Bassa Valtrebbia e Valluretta, con i carabinieri di Rivergaro intervenuti in supporto. La messa in sicurezza dei veicoli incidentati è stata affidata ai Vigili del Fuoco di Piacenza.