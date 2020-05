Violento scontro tra due auto, una Fiat Grande Punto e una Lancia Y, in via Grazia Cherchi, nella zona artigianale di Montale (Piacenza).

L’incidente è avvenuto verso le 11 e 30 del 26 maggio. A seguito dell’impatto entrambe le auto sono finite fuori strada, nel prato a lato della carreggiata. Tre persone ferite, la più grave una ragazza di 26 anni – che è stata trasportata all’Ospedale Maggiore di Parma con l’eliambulanza – e che sedeva come passeggero sulla Lancia Y.

Gli altri 2 feriti, un 18 enne e un 29enne, sono stati trasportati al pronto soccorso di Piacenza, le loro condizioni sono serie.

Presenti le ambulanze della Croce Rossa di Rovereto di Cadeo, della Croce Bianca di Piacenza e della Pubblica Assistenza San Giorgio, con loro i sanitari del 118 con l’auto infermieristica della postazione della Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e l’auto medica dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto.

Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentali sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Piacenza; le auto sono state poi rimosse dai carri attrezzi. Dei rilievi di legge e della viabilità si sono occupati gli agenti della Polizia Locale di via Rogerio.

Per ripristinare la sede stradale e la rimozione dei detriti sono intervenuti gli uomini di Sicurezza&Ambiente.