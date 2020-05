Scoperta una vera e propria serra di marijuana in un casa in località Ughitti di Bettola (Piacenza), grazie a un’indagine – scattata alla fine di aprile – coordinata dalla Procura e condotta dalla Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Piacenza

In questa “serra” si rifornivano acquirenti pronti poi a smerciare lo stupefacente. Quattro le persone – 3 stranieri e 1 italiano – finite in manette e ritenute responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di coltivazione, produzione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono state sequestrate circa 200 piantine di canapa indiana e oltre 1.200 grammi di marijuana.

Foto 2 di 2



Dopo formale rito di convalida, il G.I.P. del Tribunale di Piacenza ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di tre persone e la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il quarto fermato.