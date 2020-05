Seta, si dimette il presidente Andrea Cattabriga “Motivi personali”

Andrea Cattabriga ha dato seguito a quanto già comunicato al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed ai Soci di Seta, dimettendosi dalla carica di Presidente dell’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico su gomma nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

Lo comunica l’azienda con una nota. “Gli organi della società e tutta l’azienda – prosegue il comunicato – ringraziano Andrea Cattabriga, la cui decisione è dettata da motivazioni di carattere personale, per tutto l’operato svolto durante la sua Presidenza. L’organo amministrativo della società resta in carica ed è pienamente operativo per tutte le attività aziendali”.