Sfide ecologiche in città tra turismo green e mobilità sostenibile

Per Piacenza il 2020 sarà un anno di grandi novità sia dal punto di vista ambientale sia da quello della viabilità. Del resto, tra ozono e pm10, Piacenza è la quarta città più inquinata d’Italia e deve lavorare per lasciarsi alle spalle questo record negativo. Il dossier realizzato dall’Arpa che ha stilato la classifica dei centri urbani più inquinati d’Italia nel 2019 ha segnalato per Piacenza ben 128 giorni oltre i limiti (sia di ozono che di pm10) e insieme a Lodi l’area del piacentino è risultata “maglia nera” nei tassi di ozono registrati durante l’anno (80 giorni registrati alla stazione automatica di controllo ambientale Giordani/Farnese).

Anche per questo negli ultimi mesi si è tornato a parlare di pedonalizzazione con un gruppo di commercianti che ha chiesto al Comune di chiudere il primo tratto del Corso dal primo giugno al 30 settembre. Una possibile soluzione che insieme all’abbassamento degli indici d’inquinamento aiuterebbe a ravvivare il commercio. Il comitato dei commercianti chiede anche maggiore spazio per i tavolini che insieme al tratto pedonalizzato servirebbe a creare i presupposti per la creazione di una sorta di cittadella del gusto al centro della città.

La Sindaca Silvia Barbieri paventa già da tempo l’ipotesi di una chiusura del centro storico per aiutare a decongestionare il traffico garantendo un abbassamento dei livelli di particolato nell’aria mentre proseguono le valutazioni tecniche di sostenibilità del Pums (piano urbano di mobilità sostenibile) per la creazione di una metropolitana leggera che favorirebbe la mobilità pubblica e condivisa.

Per questo progetto esisterebbe anche la possibilità di attingere a fondi europei visto che l’UE ha già da tempo in agenda il drastico taglio delle emissioni inquinanti e ha anche recentemente messo a disposizione degli Stati membri un fondo di oltre 100 milioni di euro annui nel quadro del Green Deal , il piano d’investimenti decennale che dovrebbe contrastare i cambiamenti climatici e portare l’Unione a emissioni zero entro il 2050. Il possibile tracciato della nuova metro leggera segnerebbe una rotta semicircolare diramandosi dalla stazione ferroviaria passando per piazzale Roma-piazzale Libertà proseguendo per Viale Conciliazione-stradone Farnese e chiudendo il suo percorso al nuovo ospedale.

Soprattutto negli ultimi anni la cittadinanza e gli enti locali sono diventati più sensibili alle tematiche concernenti la salvaguardia dell’ambiente e in occasione delle ultime giornate mondiali della terra , insieme ad altre importanti sigle e aziende, hanno proposto numerose iniziative per avvicinare sempre più persone alla causa ambientalista e stimolare le istituzioni nel loro impegno per la lotta all’inquinamento. Ne è un esempio la recente campagna del circolo Emilio Politi di Legambiente che lo scorso 22 aprile ha promosso una flash mob virtuale a favore del pianeta accompagnata dall’ashtag #abbracciamola.

Segue il nuovo approccio ambientalista alla mobilità del comune e della provincia anche il protocollo per il Polo del Ferro di Le Mose. Qui verrà infatti organizzato il punto nodale del traffico merci su rotaia e così Le Mose diventerà uno dei centri logistici più importanti di tutta Italia. Oltre allo snellimento del movimento su gomma esistono possibilità di sviluppi imprenditoriali derivanti dal miglioramento del traffico ferroviario pendolare grazie allo spostamento dello smistamento merci al momento collocato alla stazione ferroviaria.

Azioni che avranno senz’altro effetti positivi sull’ambiente sebbene i benefici di questi cambiamenti si potranno valutare soltanto nei prossimi anni. Le nuove politiche dell’aria aiuteranno tuttavia senz’altro la crescita del territorio creando anche nuove opportunità per le imprese del piacentino e si spera soprattutto una qualità di vita migliore per tutti.