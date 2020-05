Sirosi nuovo presidente del cineclub Cattivelli, prende il posto di Curallo stroncato dal coronavirus

E’ Valter Sirosi, il nuovo presidente del Cineclub Piacenza “Giulio Cattivelli”. E’ stato eletto all’unanimità, per alzata di mano, dal Consiglio Direttivo che si è riunito in video conferenza.

Sirosi, che era vice presidente del Cineclub, succede allo storico presidente Giuseppe Curallo morto un mese fa, colpito dal coronavirus: resterà in carica sino all’aprile 2021, quando scadranno tutte le cariche triennali del Cineclub. Vicepresidente dell’associazione è stato eletto Gianluigi Ruzzenenti, socio rifondatore negli anni Duemila del Cineclub. Il Consiglio ha espresso un augurio di buon lavoro al nuovo Presidente e al nuovo vice-presidente “perché, con il loro operato, possano continuare a dare lustro al nostro sodalizio come avrebbe voluto il nostro compianto Presidente Curallo”.

Valter Sirosi, piccolo imprenditore di Castellarquato, nato a Boscarella sull’Arda di Fiorenzuola, vicino ad una passerella sospesa da due cavi, con delle assi mancanti, che attraversava il torrente ‘per nuove scoperte, nuove emozioni’, nel suo messaggio ai soci del Cineclub dice che ‘dopo oltre 60 anni quella passerella è ancora lì, pronta da attraversare con gli stessi rischi, per le stesse scoperte ed emozioni e soddisfazioni, ma non da solo, con chi vorrà attraversarla per costruire il Cineclub 2.0’. Così il neo presidente rende omaggio a Curallo: “Nulla sarà come prima. Nulla potrà colmare il vuoto del nostro Presidente Giuseppe, l’indomabile condottiero. Nulla cancellerà le sue gesta, i suoi lavori che resteranno scolpiti nel cuore dei Piacentini che amano Piacenza, e nulla ci sarà regalato”.

Poi Sirosi guarda al futuro, al suo programma e annuncia ai soci che pensa “ad un direttivo allargato, a nuovi filmati, ma soprattutto a una squadra curiosa che non molla, rispettosa del passato”.