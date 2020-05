Solidarietà anti-covid, Tagliaferri (FdI) “La Regione come ha utilizzato i fondi delle donazioni?”

“A quanto ammontano le donazioni dei cittadini per l’emergenza Coronavirus? Come sono state utilizzate dalla Regione Emilia-Romagna e dagli altri beneficiari?” A chiedere di fare il punto sulla solidarietà antiCovid-19 è Giancarlo Tagliaferri (Fdi)

“Per la raccolta delle donazioni a favore della Regione Emilia-Romagna è stato aperto – le sue parole -, presso il proprio tesoriere, un conto corrente dedicato a sostenere lo sforzo del personale sanitario impegnato in prima linea contro l’emergenza coronavirus e anche altri istituti quali ATS, ASST e IRCSS sono stati beneficiari di donazioni versate direttamente sui singoli conti correnti dedicati. Tali donazioni – spiega il consigliere – dovrebbero essere utilizzate per acquisti straordinari di materiali di consumo, quali mascherine, tute protettive, disinfettanti e strumentazioni necessarie alle strutture sanitarie, ai medici, agli infermieri e al personale per curare al meglio i malati e limitare le occasioni di contagio”.

“Da qui l’interrogazione – dice Tagliaferri – per sapere dall’esecutivo regionale quali e quante risorse derivanti dalle donazioni per il contrasto all’emergenza COVID-19 siano già state investite; quali materiali e strumentazioni siano stati acquistati, quali interventi infrastrutturali siano stati realizzati con le risorse raccolte sul conto corrente regionale, quale sia stata la loro destinazione (per struttura e per provincia) e quali programmi di acquisto e distribuzione di materiali e strumentazioni siano previsti per le prossime settimane con le risorse residue derivanti da donazioni liberali, per quali importi e con quale destinazione”.