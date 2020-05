“Sono pronto a tornare là fuori?” Tre meeting online per far raccontare ai giovani il loro lockdown

Un periodo così particolare, così straordinario, ha visto anche ragazze e ragazzi costretti a rimanere chiusi in casa, in un momento della propria vita in cui è più forte la spinta verso l’autonomia e l’indipendenza. Il bisogno di allontanamento dalla famiglia, per sviluppare una propria identità, è fisiologico: cosa succede allora se, come in questi tre mesi di lockdown, non è possibile uscire nel mondo reale?

Il Comune di San Rocco al Porto, a pochi chilometri da Piacenza, lo chiede ai ragazzi dai 17 ai 25 anni del proprio territorio e a tutti quelli della cosiddetta “zona rossa”, attraverso tre meeting online, a cura degli educatori e psicologi della cooperativa piacentina L’Arco.

L’appuntamento – che ha preso il nome di “Sono pronto a tornare la fuori?” – è a partire da mercoledì 27 maggio, per poi proseguire mercoledì 3 e lunedì 8 giugno, sempre dalle 18 alle 19.

Tre pomeriggi in cui riflettere su questo particolare periodo, per riconnettersi con il mondo esterno e incontrare virtualmente amici vecchi e nuovi. Un percorso per allenare le emozioni, rielaborando quanto abbiamo vissuto in questi giorni di quarantena, in cui i ragazzi potranno parlare di sé attraverso la musica, le serie tv, ma anche tramite arte, libri, meme, o anche solo ascoltare le storie degli altri.

Stefania Mazza, formatrice L’Arco, spiega l’idea alla base del progetto: “Tutti noi siamo stati travolti dagli eventi legati alla pandemia, anche da un punto di vista emotivo e psicologico: è stato ed è difficile, soprattutto per i giovani, trovare spazi e interlocutori con cui approfondire e districare i propri vissuti.”

Da qui è nato come risposta un format on-line, di cui parla l’educatrice dell’Arco Daniela Dallavalle: “Ci piacerebbe che fosse uno spazio di benessere, in cui provare a dare un nome alle proprie emozioni. Tutti noi, non solo i ragazzi, siamo attraversati da tante emozioni, dal nero al giallo luminoso: impariamo a valorizzarle per farci trovare attivi per la ripartenza. Il punto di inizio è l’oggi, quello che sto provando e quello che ho vissuto in questi mesi, ma la spinta è verso il dopo. Abbiamo pensato all’idea di allenamento, perché sarà come un esercizio fisico, ci farà scendere qualche goccia di sudore, ma poi saremo in forma per tornare in pista”.

Aggiunge Monica Francani, psicologa L’Arco: “I ragazzi sono stati chiusi in casa, ma il mondo reale, non quello online, è la fuori, dove vorrebbero essere. Con chi hanno parlato del loro vissuto, dei momenti pesanti, delle insoddisfazioni, delle gioie, e di come stanno veramente? Questo momento è per loro, perché si prendano cura di loro stessi.”

IL PROGRAMMA DEI MEETING ONLINE

Mercoledì 27 maggio | RicaricaMente

Mercoledì 3 giugno | Stortytelling dal divano

Lunedì 8 giugno | Esperienze in connessione

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione al termine.

L’iscrizione è necessaria a questa e-mail: sportello.info@comune.sanroccoalporto.lo.it.

Maggiori informazioni sul sito del Comune di San Rocco al Porto e sul sito della cooperativa sociale L’Arco.