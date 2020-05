Spostamenti tra Regioni, i “confini” potrebbero essere riaperti per tutti dal 10 giugno

Potrebbe slittare di una settimana l’apertura dei “confini” tra Regioni, consentendo gli spostamenti non solo per motivi lavorativi o di necessità.

Secondo l’agenzia di stampa Dire, infatti, la data inizialmente prevista per il 3 giugno potrebbe essere posticipata di qualche giorno. La valutazione è in corso in queste ore alla luce dei dati che arrivano dall’Istituto superiore di sanità, e ci sarebbe la volontà del Governo di procedere a una riapertura non a step, ma per tutte le Regioni. La decisione, però, non sarà presa oggi, a differenza di quanto era stato annunciato nei giorni scorsi.

L’argomento riapertura sarà al centro del prossimo vertice con i Governatori.